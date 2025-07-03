В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на «Госуслугах», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.