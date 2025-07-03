В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на «Госуслугах», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть “цифровые двери” перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт.
Кроме того, каждые три месяца на «Госуслугах», «Госключе» и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в «Честном знаке».
«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.