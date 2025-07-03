Юбка-шорты и прозрачные ткани: что носить этим летом

Красный цвет стал ключевым. Сафарова отметила, что он должен быть сдержанным: в виде total look или акцента — сумки, обуви, украшений. Прозрачные ткани, такие как органза и вуаль, в тренде, но требуют «заземляющего» слоя, например, шорт под юбкой.