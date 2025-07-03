Юбка-шорты и прозрачные ткани: что носить этим летом

Лето 2025 года задаёт новые модные тренды, которые легко интегрировать в повседневный гардероб. Стилист Селена Сафарова рассказала в беседе с Regions, как создать актуальные образы, сохраняя индивидуальность.
По словам Сафаровой, мода этого лета делает акцент на деталях, которые привлекают внимание. Юбка-шорты стала необходимой для модниц, стремящихся сочетать женственность и комфорт. Её советуют комбинировать с распахнутой рубашкой, укороченным жакетом или базовой майкой, дополняя кожаным ремнём и крупными очками.
Джинсовые образы на пике популярности. Сафарова рекомендует выбирать брючные костюмы или жилеты из мягкого денима в светлых тонах, вдохновлённые эстетикой Ralph Lauren и Balenciaga.
Красный цвет стал ключевым. Сафарова отметила, что он должен быть сдержанным: в виде total look или акцента — сумки, обуви, украшений. Прозрачные ткани, такие как органза и вуаль, в тренде, но требуют «заземляющего» слоя, например, шорт под юбкой.
Обувь сочетает футуристичность и стиль 90-х. Сафарова выделила балетки с квадратным носом, остроносые мюли и сандалии с ремешками, подчёркивая, что мода сейчас ценит эффектность, а не практичность.
Ранее стилист Диана Лоуренс рассказала, что мужские костюмы возвращаются к естественным и спокойным оттенкам, которые выглядят одновременно стильно и сдержанно. По её словам, сейчас в тренде мягкие силуэты, натуральные ткани и приглушенные оттенки.