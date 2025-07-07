В Архангельске обнаружено множество европейских артефактов Нового Времени

Местонахождение этих находок, их расположение в слое угля, следы воздействия высокой температуры, как полагают ученые, могут свидетельствовать о том, что все эти изделия побывали в масштабном пожаре 1667 года. Это возгорание уничтожило ранний, деревянный Гостиный двор, построенный в 80-х годах XVI века и предположительно сыгравший важную роль в налаживании северного пути торговли с Европой после потери Московским царством выхода к Балтийскому морю в результате неудачной Ливонской войны.