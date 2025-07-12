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За сутки в Уфе выявили 296 нарушений правил дорожного движения

В Уфе за сутки выявили 296 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки сотрудники Госавтоинспекции Уфы зафиксировали 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках профилактических мероприятий инспекторы выявили 296 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее распространенных нарушений оказались: 31 случай — нарушение правил использования ремней безопасности, 8 случаев — игнорирование требования уступить дорогу пешеходам, 8 нарушений при неправильной перевозке детей-пассажиров. 23 пешехода были привлечены к ответственности за несоблюдение требований ПДД.

Кроме того, в результате рейдов были задержаны 8 водителей, управлявших автомобилями под воздействием алкоголя. Трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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