За сутки в Уфе выявили 296 нарушений правил дорожного движения

За последние сутки сотрудники Госавтоинспекции Уфы зафиксировали 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В рамках профилактических мероприятий инспекторы выявили 296 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее распространенных нарушений оказались: 31 случай — нарушение правил использования ремней безопасности, 8 случаев — игнорирование требования уступить дорогу пешеходам, 8 нарушений при неправильной перевозке детей-пассажиров. 23 пешехода были привлечены к ответственности за несоблюдение требований ПДД.
Кроме того, в результате рейдов были задержаны 8 водителей, управлявших автомобилями под воздействием алкоголя. Трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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