Почему могут замедлять интернет в России: ответ провайдера об ограничениях трафика и условиях

Кроме того, некоторые пользователи поделились информацией о скрытых сторонах деятельности интернет-провайдеров. Так, один из комментаторов отметил, что большинство компаний намеренно снижают скорость соединения для абонентов, которые активно загружают большие объемы данных. Главное отличие заключается в том, что в «Ростелекоме» сотрудники технической поддержки открыто сообщили об этом, тогда как представители других провайдеров обычно ссылаются на различные причины, такие как локальные аварии, DDoS-атаки или изношенность оборудования.