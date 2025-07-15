Почему могут замедлять интернет в России: ответ провайдера об ограничениях трафика и условиях

Россияне сталкиваются с ограничением скорости интернета.
Пользователи по всей России начали жаловаться на резкое снижение скорости интернета, что вызвало волну обсуждений и недовольства в сети. В ответ на многочисленные обращения компания «Ростелеком» объяснила причины замедления и условия, при которых может быть ограничена скорость доступа. Подробнее читайте в материале URA.RU.
Почему может быть медленный интернет — ответ «Ростелекома».
Медленное соединение чаще всего становится ответом провайдера на активный интернет-серфинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Компания «Ростелеком» заявила, что безлимитные тарифные планы не предусматривают ограничений для абонентов. Однако в случае выявления аномально высокого объема трафика скорость передачи данных может быть временно снижена для проведения проверки.
«В случае аномального трафика скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», — рассказали представители «Ростелекома». В целом условия оказания услуг для частных лиц остались без изменений.
Законно ли ограничение интернета в России.
В компании объяснили, что руководствуются пунктом 3.4.11 Единых правил предоставления услуг абонентам Ростелекома. В них прописано, что оператор не несет ответственности за поддержание заявленной скорости передачи данных в случаях, когда абонент создает существенную нагрузку на сеть, включая использование протоколов peer-to-peer.
Житель Новосибирска всполошил интернет своей историей о медленной скорости сети.
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Один из пользователей платформы Pikabu выразил недовольство снижением скорости интернет-соединения, предоставляемого компанией «Ростелеком». В своем сообщении он отметил, что заметил значительное падение скорости доступа в интернет. После обращения в службу технической поддержки выяснилось, что оператор ввел ограничения на скорость подключения из-за чрезмерного объема скачанных данных.
По словам абонента, за определенный период он загрузил около четырех терабайт информации, после чего провайдер установил лимит скорости на уровне 20 Мбит/сек вместо прежних 500 Мбит/сек. Публикация быстро привлекла внимание, набрав несколько тысяч комментариев, распространившись по различным социальным сетям и вызвав неоднозначную реакцию среди пользователей.
Пользователь популярного информационно-развлекательного сообщества пожаловался на медленный интернет Фото: istan/Пикабу.
Дискуссии абонентов по поводу нестабильной работы интернета.
Подписывая договор, клиенты соглашаются с правилами пользования интернетомФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В разделе комментариев к публикации развернулась активная дискуссия по этому вопросу. В результате выяснилось, что в договоре-оферте провайдера действительно содержится положение, предоставляющее компании право ограничивать скорость передачи данных. Так снижение скорости может применяться в случае, если абонент превысил месячный лимит трафика в размере одного терабайта.
Кроме того, некоторые пользователи поделились информацией о скрытых сторонах деятельности интернет-провайдеров. Так, один из комментаторов отметил, что большинство компаний намеренно снижают скорость соединения для абонентов, которые активно загружают большие объемы данных. Главное отличие заключается в том, что в «Ростелекоме» сотрудники технической поддержки открыто сообщили об этом, тогда как представители других провайдеров обычно ссылаются на различные причины, такие как локальные аварии, DDoS-атаки или изношенность оборудования.
Провайдеры, как правило, не придают большого значения потере клиента. Наоборот, если абонент, использующий существенно больше трафика, чем остальные, решит перейти к другому оператору и воспользоваться его инфраструктурой, провайдеры воспримут это одобрительно.