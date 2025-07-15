Писториус: поставка Украине Patriot займёт месяцы

Поставка украинской стороне американских систем Patriot займёт месяцы, заявил Борис Писториус.
Министр обороны ФРГ уточнил, что речь идёт о поставках данного вооружения после достижения в ближайшее время договорённости с Соединёнными Штатами об их приобретении.
«Не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для её поставки. И потребуются ещё дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдёт быстро», — сказал он.
Высказывание прозвучало после встречи Писториуса с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
Он подчеркнул, что США и немецкая сторона решили не заявлять о количестве поставляемых систем. По его словам, что это связано с тем, что продолжается обсуждение. Министр добавил, что стоимость одной батареи составляет примерно миллиард долларов.
Ранее Писториус заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus.