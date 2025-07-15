Писториус: поставка Украине Patriot займёт месяцы

«Не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для её поставки. И потребуются ещё дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдёт быстро», — сказал он.