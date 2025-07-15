Соскин: Украина не выстоит 50 дней, которые Трамп дал для заключения мира

Украина не способна продержаться 50 дней, о которых заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, говоря о подписании мирного соглашения, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«50 дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канал Соскина.
По его словам, положение Украины остаётся критическим и в связи с тем, что поставки американских комплексов Patriot могут задержаться на срок от одного до двух месяцев.
Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию США по Украине. Он поставил РФ 50-дневный ультиматум на урегулирование украинского конфликта.
В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации. В частности, речь идёт о возможных ограничениях для ЕС и Китайской Народной Республики.
Кроме того, Трамп заявил о масштабных поставках вооружений, включая ЗРК Patriot, которые европейские государства закупят для Украины.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима.