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Соскин: Украина не выстоит 50 дней, которые Трамп дал для заключения мира

Соскин уточнил, что положение Украины остаётся критическим.

Источник: Аргументы и факты

Украина не способна продержаться 50 дней, о которых заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, говоря о подписании мирного соглашения, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«50 дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канал Соскина.

По его словам, положение Украины остаётся критическим и в связи с тем, что поставки американских комплексов Patriot могут задержаться на срок от одного до двух месяцев.

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию США по Украине. Он поставил РФ 50-дневный ультиматум на урегулирование украинского конфликта.

В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации. В частности, речь идёт о возможных ограничениях для ЕС и Китайской Народной Республики.

Кроме того, Трамп заявил о масштабных поставках вооружений, включая ЗРК Patriot, которые европейские государства закупят для Украины.

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима.

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