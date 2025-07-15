В Госдуме призвали защитить рынок от китайских авто: вот какие меры предлагают

Для защиты российских автопроизводителей необходимо обложить пошлинами ввоз автомобилей из КНР. Такое предложение высказал председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Также Гартунг считает, что помимо пошлин стоит повысить утилизационный сбор на китайские автомобили.
«Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — сказал депутат порталу Lenta.ru, обратив внимание на то, что китайские компании захватывают российский авторынок.
Ранее сообщалось, что российский Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Какие китайские автомобили попали в этот перечень, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем до десятка марок китайского автопрома, которые не приносят дилерам достаточной рентабельности, могут покинуть российский рынок до конца 2025 года. Это компании, которые за квартал продают в России не более 60 автомобилей.