В Госдуме призвали защитить рынок от китайских авто: вот какие меры предлагают

«Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — сказал депутат порталу Lenta.ru, обратив внимание на то, что китайские компании захватывают российский авторынок.