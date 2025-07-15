В России могут ужесточить правила эксплуатации праворульных автомобилей

Статистика показывает, что в 2024 году на ДТП с участием праворульных машин пришлось более 10% от общего числа аварий. При этом транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств) для таких автомобилей составляет 4,9, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель для леворульных машин (2,1).