В России могут ужесточить правила эксплуатации праворульных автомобилей

МВД России предлагает ужесточить правила допуска автомобилей с правым рулем на дороги страны. Соответствующая инициатива включена в проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с которым ознакомилось ТАСС.
Согласно документу, ведомство намерено пересмотреть подходы к эксплуатации праворульных машин на основе оценки рисков безопасности. В МВД отмечают значительный рост импорта таких автомобилей из азиатских стран и связанное с этим увеличение аварийности.
Статистика показывает, что в 2024 году на ДТП с участием праворульных машин пришлось более 10% от общего числа аварий. При этом транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств) для таких автомобилей составляет 4,9, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель для леворульных машин (2,1).
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы поддержал повышение пошлин для автовладельцев и мигрантов.