Учёный Максим Симакин объяснил аномальное количество комаров в Прикамье

«Если рассматривать конкретно Пермский край, то во влажных местах в наших краях активизировались комары, в сухих — крупные слепни. Мошкара, которая также любит высокую траву и влагу, активнее размножается в густой растительности. Чем больше осадков, тем интенсивнее период вегетации у растений. А чем гуще они растут, тем больше насекомых в них размножается», — добавил Максим Симакин.