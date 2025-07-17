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Учёный Максим Симакин объяснил аномальное количество комаров в Прикамье

Люди жалуются, что насекомые атакуют их буквально на каждом шагу.

Источник: Freepik

Учёный Пермского Политеха, эксперт в области метеорологии, член Русского географического общества Максим Симакин рассказал, с чем связано аномальное количество комаров в Пермском крае этим летом.

По его словам, жители не только Прикамья, но и многих других регионов России столкнулись с тем, что насекомые в этом году атакуют людей буквально на каждом шагу.

«Аномальное количество комаров в этом году можно связать с тёплой зимой. Отсутствие сильных морозов обеспечило благоприятную обстановку для кровососущих, и их популяция не сократилась, как это обычно бывает, а удачно перезимовала», — пояснил эксперт.

Он также сообщил, что обильные снегопады и значительный снежный покров, который наблюдался в холодное время года на многих территориях, создали идеальные условия для размножения насекомых — стоячая вода и влажная почва стали настоящими «инкубаторами» для личинок.

«Если рассматривать конкретно Пермский край, то во влажных местах в наших краях активизировались комары, в сухих — крупные слепни. Мошкара, которая также любит высокую траву и влагу, активнее размножается в густой растительности. Чем больше осадков, тем интенсивнее период вегетации у растений. А чем гуще они растут, тем больше насекомых в них размножается», — добавил Максим Симакин.

Ранее кандидат биологических наук, завкафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Виктор Ефимик рассказал сайту perm.aif.ru, чем можно отпугнуть от себя комаров, а чем, наоборот, привлечь.