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«Яндекс ID» отмечает 25 лет: ежедневная аудитория выросла до 136 миллионов

Ежедневная аудитория «Яндекс ID» выросла до 136 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Яндекс ID отмечает четверть века с момента своего запуска. За это время сервис превратился из инструмента для авторизации в почтовом сервисе в полноценный цифровой профиль.

Ежедневно сервисами Яндекса пользуются более 136 миллионов аккаунтов, зарегистрированных через Яндекс ID. Это на 15% больше, чем в прошлом году. В 2023 году через Яндекс ID ежедневно было зарегистрировано 108 миллионов аккаунтов, а в 2024 году — уже 118 млн.

Сейчас сервис выбирают миллионы пользователей, поскольку с помощью него можно не только совершать покупки и получать повышенный кэшбэк, но и даже находить работу. Для профессионалов и свободных художников всё более актуальной становится возможность создания публичного профиля, который позволяет коллегам, клиентам или потенциальным работодателям находить их в поисковых системах по имени и специализации. О преимуществах Яндекса ID сообщается в пресс-службе сервиса.

Сервис Яндекс ID позволяет сотням миллионов людей быстро и безопасно заходить в сервисы Яндекса, где активные пользователи проводят в среднем 214 дней в году. Аккаунт в ID — это безопасное хранилище для данных: каждый третий пользователь указывает свой адрес, а 15,7 миллиона человек уже загрузили свои документы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Яндексе появилась новая опция — поиска недвижимости. Пользователи могут найти квартиру для покупки или аренды, при этом с помощью кошелька тут же оплатить жилье.