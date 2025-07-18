«Яндекс ID» отмечает 25 лет: ежедневная аудитория выросла до 136 миллионов

Сейчас сервис выбирают миллионы пользователей, поскольку с помощью него можно не только совершать покупки и получать повышенный кэшбэк, но и даже находить работу. Для профессионалов и свободных художников всё более актуальной становится возможность создания публичного профиля, который позволяет коллегам, клиентам или потенциальным работодателям находить их в поисковых системах по имени и специализации. О преимуществах Яндекса ID сообщается в пресс-службе сервиса.