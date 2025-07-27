Мошенники стали «предлагать» доступ к трансляциям футбольных матчей

«Злоумышленники связываются в мессенджерах с людьми, которые состоят в группах футбольных болельщиков, и представляются менеджерами видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей, прося при этом внести предоплату. После того как человек переводит названную сумму, связь со звонившим прекращается», — передает информагентство.