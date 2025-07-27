Мошенники стали «предлагать» доступ к трансляциям футбольных матчей

Мошенники стали похищать у россиян деньги, «предлагая» приобрести доступ к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
«Злоумышленники связываются в мессенджерах с людьми, которые состоят в группах футбольных болельщиков, и представляются менеджерами видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей, прося при этом внести предоплату. После того как человек переводит названную сумму, связь со звонившим прекращается», — передает информагентство.
МВД рекомендует гражданам проверять репутацию площадок, транслирующих матчи, при покупке цифровых услуг и не переводить деньги на счета физических лиц в подобных случаях.
Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от портала «Госуслуги». Внутри таких сообщений говорится о якобы входе в аккаунт с подозрительного местоположения.