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Мошенники стали «предлагать» доступ к трансляциям футбольных матчей

Злоумышленники связываются в мессенджерах с людьми, состоящими в группах футбольных болельщиков.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники стали похищать у россиян деньги, «предлагая» приобрести доступ к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

«Злоумышленники связываются в мессенджерах с людьми, которые состоят в группах футбольных болельщиков, и представляются менеджерами видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей, прося при этом внести предоплату. После того как человек переводит названную сумму, связь со звонившим прекращается», — передает информагентство.

МВД рекомендует гражданам проверять репутацию площадок, транслирующих матчи, при покупке цифровых услуг и не переводить деньги на счета физических лиц в подобных случаях.

Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от портала «Госуслуги». Внутри таких сообщений говорится о якобы входе в аккаунт с подозрительного местоположения.