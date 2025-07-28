«ВО»: российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на аэродром тактической авиации украинских вооруженных сил, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Военный обозреватель».
В ходе операции были использованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, несущие крылатые ракеты Х-101, а также свыше десяти беспилотных летательных аппаратов «Герань».
В Минобороны РФ пока не комментировали сообщение об ударе по аэродрому ВСУ.
Ранее военные корреспонденты рассказали о крупномасштабной атаке российских сил на украинские объекты в ночь на понедельник. По их данным, в воздух были подняты шесть российских ракетоносцев — Ту-160 и Ту-95МС. Кроме того, над Украиной было замечено около 70 ударных беспилотников. Предполагалось, что они направляются на запад Украины.
Непосредственно перед этим поступали сообщения о взрывах в Киеве, а также об активной работе сил противовоздушной обороны. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.