«ВО»: российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Ранее военные корреспонденты рассказали о крупномасштабной атаке российских сил на украинские объекты в ночь на понедельник. По их данным, в воздух были подняты шесть российских ракетоносцев — Ту-160 и Ту-95МС. Кроме того, над Украиной было замечено около 70 ударных беспилотников. Предполагалось, что они направляются на запад Украины.