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«ВО»: российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Военкоры сообщили о крупномасштабной атаке российских сил на украинские военные объекты в ночь на понедельник.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на аэродром тактической авиации украинских вооруженных сил, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ходе операции были использованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, несущие крылатые ракеты Х-101, а также свыше десяти беспилотных летательных аппаратов «Герань».

В Минобороны РФ пока не комментировали сообщение об ударе по аэродрому ВСУ.

Ранее военные корреспонденты рассказали о крупномасштабной атаке российских сил на украинские объекты в ночь на понедельник. По их данным, в воздух были подняты шесть российских ракетоносцев — Ту-160 и Ту-95МС. Кроме того, над Украиной было замечено около 70 ударных беспилотников. Предполагалось, что они направляются на запад Украины.

Непосредственно перед этим поступали сообщения о взрывах в Киеве, а также об активной работе сил противовоздушной обороны. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.