Волгоградцам с детьми могут добавить дополнительный выходной

Инициатива о ежемесячном выходном для родителей, имеющих детей младше 18 лет, поступила от депутата Государственной думы Евгения Марченко. Суть предложения заключается в предоставлении одному из работающих родителей дополнительного дня отдыха ежемесячно.
По его словам, это должно положительно сказаться на воспитательном процессе, а также на укреплении семейных традиций и взаимоотношениях между поколениями. Документ с предложением был передан в Минтруд для дальнейшего рассмотрения. Если он будет одобрен, то в Волгограде, как и в других регионах России, одобрят дополнительный выходной для родителей с детьми.
Идея поддержки семей с детьми резонирует с недавними заявлениями президента Путина, который отмечал, что рождение потомства приносит людям глубокое чувство удовлетворения и является фундаментальной ценностью человеческого существования.