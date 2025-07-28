Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам с детьми могут добавить дополнительный выходной

При этом детям не должно быть больше 18 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Инициатива о ежемесячном выходном для родителей, имеющих детей младше 18 лет, поступила от депутата Государственной думы Евгения Марченко. Суть предложения заключается в предоставлении одному из работающих родителей дополнительного дня отдыха ежемесячно.

По его словам, это должно положительно сказаться на воспитательном процессе, а также на укреплении семейных традиций и взаимоотношениях между поколениями. Документ с предложением был передан в Минтруд для дальнейшего рассмотрения. Если он будет одобрен, то в Волгограде, как и в других регионах России, одобрят дополнительный выходной для родителей с детьми.

Идея поддержки семей с детьми резонирует с недавними заявлениями президента Путина, который отмечал, что рождение потомства приносит людям глубокое чувство удовлетворения и является фундаментальной ценностью человеческого существования.