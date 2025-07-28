Волгоградцам с детьми могут добавить дополнительный выходной

По его словам, это должно положительно сказаться на воспитательном процессе, а также на укреплении семейных традиций и взаимоотношениях между поколениями. Документ с предложением был передан в Минтруд для дальнейшего рассмотрения. Если он будет одобрен, то в Волгограде, как и в других регионах России, одобрят дополнительный выходной для родителей с детьми.