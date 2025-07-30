Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение

30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью.