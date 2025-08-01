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В «Роскосмосе» рассказали, опасна ли утечка на МКС: может ли она повлиять на жизнь космонавтов

Глава «Роскосмоса» Баканов: утечка на МКС не влияет на жизнеобеспечение станции.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прокомментировал сообщение об утечке в переходном модуле российского сегмента МКС, отметив, что она не влияет на жизнеобеспечение станции.

«Мне кажется, что эта тема несколько раздута, поскольку, как вы знаете, с марта по июль утечки сократились в десять раз. Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе», — приводит РИА Новости слова главы «Роскосмоса».

Баканов обратил внимание, что работа с этими проблемами ведется уже более шести лет. Он уточнил, что утечка находится в переходном модуле, а не в центральном.

«То бишь на жизнеобеспечении как МКС, так и наших космонавтов это пока никак не влияет. И здесь мы совместно с НАСА все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет», — сказал он.

Ранее замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что утечка воздуха, которая была обнаружена на российском сегменте МКС, значительно сократилась после проведения ремонта.