В «Роскосмосе» рассказали, опасна ли утечка на МКС: может ли она повлиять на жизнь космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прокомментировал сообщение об утечке в переходном модуле российского сегмента МКС, отметив, что она не влияет на жизнеобеспечение станции.
«Мне кажется, что эта тема несколько раздута, поскольку, как вы знаете, с марта по июль утечки сократились в десять раз. Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе», — приводит РИА Новости слова главы «Роскосмоса».
Баканов обратил внимание, что работа с этими проблемами ведется уже более шести лет. Он уточнил, что утечка находится в переходном модуле, а не в центральном.
«То бишь на жизнеобеспечении как МКС, так и наших космонавтов это пока никак не влияет. И здесь мы совместно с НАСА все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет», — сказал он.
Ранее замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что утечка воздуха, которая была обнаружена на российском сегменте МКС, значительно сократилась после проведения ремонта.