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А где теперь купаться? В Петербурге и Ленобласти нет ни одного безопасного водоема

В Петербурге и Ленобласти не выявлено ни одного водоема, в котором можно было бы безопасно купаться. Неделю назад ситуация с качеством воды была чуть лучше. Об этом 5 августа сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Какие водоемы проверяли в Петербурге.

В Петербурге было отобрано 240 проб в 9 водоемах (24 пляжа) для проверки по санитарно-химическии, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. По результатам мониторинга, ни в одной акватории вода не соответствует нормам.

Воду проверяли на следующих пляжах:

  • на 1-м (Верхнем), 2-м (Среднем) и 3-м (Нижнем) Суздальских озерах и Ольгинском водоеме в Выборгском районе;
  • на пляже «Кронштадтский» Финского залива в Кронштадтском районе;
  • на взрослом и детском пляжах на реке Ижора в Колпинском районе;
  • на Безымянном озере в Красносельском районе;
  • на пляжах «Чудный», «Ласковый», «Золотой», «Детский», «Комаровский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны» и «Белые ночи» Финского залива, а также пляжах «Северный», «Офицерский», «Белая гора», «Зеленая Гора» и «Новый» озера Разлив в Курортном районе;
  • на пляже «Морские Дубки» в Приморском районе;
  • на Колонистском пруду в Пушкинском районе.

Можно ли где-то купаться в Ленинградской области.

Не лучше картина и в Ленобласти. Там также нет ни одного водоема, где можно было бы купаться.

Проверку не прошли:

  • озеро Отрадное в поселке Плодовое Приозерского района;
  • северная сторона озера Царицыно в поселке Царицыно Озеро;
  • пляж на озере Мичуринское в одноименном поселке;
  • пляж на озере Петровское в одноименном поселке;
  • пляж на озере Раздольное в Сосново;
  • пляж на озере Ратное в Кузнечном;
  • пляж на мысе Смоляной на Финском заливе;
  • пляж на реке Бурная в поселке Запорожское;
  • пляж на реке Вуоксе в Приозерске;
  • пляж на озере Павловское в Бокситогорске;
  • пляж на озере Озерко в Лодейном Поле;
  • пляж на реке Сясь в Сясьстрое Волховского района;
  • мыс Осиновец на Ладожском озере в Рахьинском городском поселении;
  • Ладожское озеро в деревне Кошкино Морозовского городского поселения;
  • Ладожском озеро в деревне Кокорево Рахьинского городского поселения;
  • пляж на озере Вуокса в поселке Мельниково;
  • пляж на озере Снетковское в Ларионовском сельском поселении;
  • пляж на озере Суходольское в поселке Громово;
  • городской пляж на реке Волхов в Киришах;
  • городской пляж на реке Плюсса в Сланцах.

Отдыхающие у воды в Петербурге часто забывают убрать за собой мусор. 58 пляжей города оказались загрязнены. Ответственные за чистоту на территориях «не справились с наплывом» такого количества народу.