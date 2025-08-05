А где теперь купаться? В Петербурге и Ленобласти нет ни одного безопасного водоема

Какие водоемы проверяли в Петербурге.
В Петербурге было отобрано 240 проб в 9 водоемах (24 пляжа) для проверки по санитарно-химическии, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. По результатам мониторинга, ни в одной акватории вода не соответствует нормам.
Воду проверяли на следующих пляжах:
- на 1-м (Верхнем), 2-м (Среднем) и 3-м (Нижнем) Суздальских озерах и Ольгинском водоеме в Выборгском районе;
- на пляже «Кронштадтский» Финского залива в Кронштадтском районе;
- на взрослом и детском пляжах на реке Ижора в Колпинском районе;
- на Безымянном озере в Красносельском районе;
- на пляжах «Чудный», «Ласковый», «Золотой», «Детский», «Комаровский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны» и «Белые ночи» Финского залива, а также пляжах «Северный», «Офицерский», «Белая гора», «Зеленая Гора» и «Новый» озера Разлив в Курортном районе;
- на пляже «Морские Дубки» в Приморском районе;
- на Колонистском пруду в Пушкинском районе.
Можно ли где-то купаться в Ленинградской области.
Не лучше картина и в Ленобласти. Там также нет ни одного водоема, где можно было бы купаться.
Проверку не прошли:
- озеро Отрадное в поселке Плодовое Приозерского района;
- северная сторона озера Царицыно в поселке Царицыно Озеро;
- пляж на озере Мичуринское в одноименном поселке;
- пляж на озере Петровское в одноименном поселке;
- пляж на озере Раздольное в Сосново;
- пляж на озере Ратное в Кузнечном;
- пляж на мысе Смоляной на Финском заливе;
- пляж на реке Бурная в поселке Запорожское;
- пляж на реке Вуоксе в Приозерске;
- пляж на озере Павловское в Бокситогорске;
- пляж на озере Озерко в Лодейном Поле;
- пляж на реке Сясь в Сясьстрое Волховского района;
- мыс Осиновец на Ладожском озере в Рахьинском городском поселении;
- Ладожское озеро в деревне Кошкино Морозовского городского поселения;
- Ладожском озеро в деревне Кокорево Рахьинского городского поселения;
- пляж на озере Вуокса в поселке Мельниково;
- пляж на озере Снетковское в Ларионовском сельском поселении;
- пляж на озере Суходольское в поселке Громово;
- городской пляж на реке Волхов в Киришах;
- городской пляж на реке Плюсса в Сланцах.
Отдыхающие у воды в Петербурге часто забывают убрать за собой мусор. 58 пляжей города оказались загрязнены. Ответственные за чистоту на территориях «не справились с наплывом» такого количества народу.