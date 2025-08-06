Открыт новый способ исследования ядерных спинов в двумерных материалах

Исследование основано на изучении оптически поляризуемых спиновых состояний дефектов в твердотельных кристаллах, на основе которых создаются высокочувствительные квантовые сенсоры, вычислительные устройства и системы квантовой связи. Ранее основное внимание в этой области было сосредоточено на трехмерных кристаллах, таких как алмаз или карбид кремния, однако в последние годы на первый план выходят двумерные материалы, уникальность которых состоит в том, что они образованы из двумерных слоев, атомы в них связаны прочными ковалентными связями, в то время как сами слои — слабыми силами.