Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе

Минтруда Беларуси сказало, через какое время после трудоустройства можно взять отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Согласно общему правилу, сотрудник может уйти в трудовой отпуск на новой работе не ранее чем через шесть месяцев. В Минтруда заметили: это касается отпуска за первый рабочий год, который исчисляется с момента приема на работу. Однако есть и исключения.

Так, отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев несовершеннолетним, сотрудникам, принятым в порядке перевода от другого нанимателя, женщинам перед отпуском по беременности и родам или же после него. Не дожидаясь полугода, отпуск также могут взять родители детей-инвалидов или двоих и более детей до 14 лет, сотрудники, которые совмещают работу с получением образования, совместители (если их отпуск на основной работе совпадает с периодом у другого нанимателя).

В ведомстве привели пример:

«Если работник устроился 4 января 2025 года, право на отпуск у него возникает с 4 июля 2025 года. Однако если он относится к льготной категории (например, несовершеннолетний), отпуск может быть предоставлен раньше по согласованию с нанимателем».

Могут быть и иные случаи, которые предусмотрены коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

«Работающим супругам военнослужащих по их желанию трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили и про досрочный отпуск по соглашению. Так, у нанимателя есть право предоставить часть отпуска (не менее 14 календарных дней) ранее 6 месяцев по просьбе сотрудника.

Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов не начислят трудовую пенсию по возрасту.

Кстати, Минтруда сказало белорусам, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».