Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Согласно общему правилу, сотрудник может уйти в трудовой отпуск на новой работе не ранее чем через шесть месяцев. В Минтруда заметили: это касается отпуска за первый рабочий год, который исчисляется с момента приема на работу. Однако есть и исключения.
Так, отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев несовершеннолетним, сотрудникам, принятым в порядке перевода от другого нанимателя, женщинам перед отпуском по беременности и родам или же после него. Не дожидаясь полугода, отпуск также могут взять родители детей-инвалидов или двоих и более детей до 14 лет, сотрудники, которые совмещают работу с получением образования, совместители (если их отпуск на основной работе совпадает с периодом у другого нанимателя).
В ведомстве привели пример:
«Если работник устроился 4 января 2025 года, право на отпуск у него возникает с 4 июля 2025 года. Однако если он относится к льготной категории (например, несовершеннолетний), отпуск может быть предоставлен раньше по согласованию с нанимателем».
Могут быть и иные случаи, которые предусмотрены коллективным договором, соглашением, трудовым договором.
«Работающим супругам военнослужащих по их желанию трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили и про досрочный отпуск по соглашению. Так, у нанимателя есть право предоставить часть отпуска (не менее 14 календарных дней) ранее 6 месяцев по просьбе сотрудника.
Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов не начислят трудовую пенсию по возрасту.
Кстати, Минтруда сказало белорусам, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».