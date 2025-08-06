Минтруда сказало, кто из белорусов может сразу взять отпуск на новой работе

Так, отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев несовершеннолетним, сотрудникам, принятым в порядке перевода от другого нанимателя, женщинам перед отпуском по беременности и родам или же после него. Не дожидаясь полугода, отпуск также могут взять родители детей-инвалидов или двоих и более детей до 14 лет, сотрудники, которые совмещают работу с получением образования, совместители (если их отпуск на основной работе совпадает с периодом у другого нанимателя).