Рубио: Трамп примет решение о новых санкциях против России в ближайшие сутки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп в течение ближайших 24−36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России.
По словам Рубио, многое будет зависеть от результатов переговоров и работы, которая будет вестись в ближайшие дни.
— Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24−36 часов, — сообщил Рубио.
При этом госсекретарь отметил, что после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву Соединенные Штаты стали ближе к завершению конфликта на Украине, чем прежде, передает Sky News.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.
В свою очередь, Трамп в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с президентом России оказалась «продуктивнее, чем ожидалось».