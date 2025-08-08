Руководителям рудника «Пионер» вынесли приговор по делу о гибели шахтеров

Напомним, обрушение горных пород на руднике «Пионер», расположенном в Зейском районе Амурской области, случилось вечером 18 марта. В результате инцидента 13 горняков оказались заблокированными под завалами. Помимо руководства предприятия, правоохранители задержали двоих сотрудников регионального Ростехнадзора. Следствие считает, что именно они осуществляли инспекции на руднике в 2022 и 2023 годах, однако не обнаружили серьезных нарушений законодательства в сфере промышленной безопасности.