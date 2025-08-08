Руководителям рудника «Пионер» вынесли приговор по делу о гибели шахтеров

В Амурской области завершилось судебное разбирательство по делу о гибели 13 российских шахтеров на руднике «Пионер». Обвинительный приговор был вынесен управляющему директору и главному инженеру предприятия, передает РИА Новости.
По данным агентства, оба фигуранта получили наказание в виде пяти с половиной лет заключения. Суд признал их виновными в несоблюдении требований промышленной безопасности, повлекшем трагические последствия. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу непосредственно в зале суда.
Напомним, обрушение горных пород на руднике «Пионер», расположенном в Зейском районе Амурской области, случилось вечером 18 марта. В результате инцидента 13 горняков оказались заблокированными под завалами. Помимо руководства предприятия, правоохранители задержали двоих сотрудников регионального Ростехнадзора. Следствие считает, что именно они осуществляли инспекции на руднике в 2022 и 2023 годах, однако не обнаружили серьезных нарушений законодательства в сфере промышленной безопасности.
Ранее сообщалось, что на руднике в Хабаровском крае из-за обрушения породы погиб студент.