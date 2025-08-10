На Солнце заметили необычное излучение

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказали о том, что вечером воскресенья на Солнце было замечено «что-то необычное». Сообщение было опубликовано в телеграм-канале лаборатории.
По словам ученых, после прошедшей вспышки уровня M излучение держится больше часа — это необычно долго.
— Судя по всему, это выброс плазмы, но очень нестандартный (либо исключительно крупный, либо одно из двух). Пока ясно лишь, что всё это происходит около края Солнца, то есть на удалении от направления на Землю, да и то не ясно. Возможно, тут 2 события в разных местах Солнца накладываются друг на друга, — предполагают в лаборатории.