Остекление 15-ти квартир заменили в многоэтажке Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону заменили остекление 15-ти квартир дома, пострадавшего при атаке БПЛА вечером 8 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко.
— Продолжаются работы по восстановлению поврежденных окон. На конец дня уже выполнено остекление в 15 квартирах. Держу ситуацию на личном контроле, — проинформировала 11 августа Наталия Симаченко.
Также, по словам главы района, власти сейчас продолжают работать с жильцами многоэтажки, ведется сбор документов для материальных выплат. Ранее при оценке ущерба повреждения зафиксировали в 18 квартирах.
Напомним, поздно вечером 8 августа БПЛА сдетонировал на уровне 18 этажа 20-этажного здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Позже после осмотра места происшествия врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал о повреждений двух квартир и остекления в окнах с 15 по 20 этаж.
