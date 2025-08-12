Ричмонд
Остекление 15-ти квартир заменили в многоэтажке Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Глава Кировского района Ростова рассказала о ходе восстановительных работ после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону заменили остекление 15-ти квартир дома, пострадавшего при атаке БПЛА вечером 8 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко.

— Продолжаются работы по восстановлению поврежденных окон. На конец дня уже выполнено остекление в 15 квартирах. Держу ситуацию на личном контроле, — проинформировала 11 августа Наталия Симаченко.

Также, по словам главы района, власти сейчас продолжают работать с жильцами многоэтажки, ведется сбор документов для материальных выплат. Ранее при оценке ущерба повреждения зафиксировали в 18 квартирах.

Напомним, поздно вечером 8 августа БПЛА сдетонировал на уровне 18 этажа 20-этажного здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Позже после осмотра места происшествия врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал о повреждений двух квартир и остекления в окнах с 15 по 20 этаж.

