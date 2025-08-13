Бесплатные занятия ушу проходят в рамках проекта «Мой спортивный район»

«Подходящую площадку для занятий можно выбрать недалеко от дома. Так, они проходят в Таганском, Екатерининском, Гончаровском, Бутовском и Люблинском парках, в парке искусств “Музеон”, в парках “Березовая роща”, “Зюзино”, “Покровское-Стрешнево”, а также парках Дружбы и Олимпийской деревни. Кроме того, позаниматься можно в музее-заповеднике “Коломенское”, саду “Эрмитаж” и в пойме реки Яузы на территории района Отрадное», — говорится в сообщении.