Бесплатные занятия ушу проходят в рамках проекта «Мой спортивный район»

«Подходящую площадку для занятий можно выбрать недалеко от дома. Так, они проходят в Таганском, Екатерининском, Гончаровском, Бутовском и Люблинском парках, в парке искусств “Музеон”, в парках “Березовая роща”, “Зюзино”, “Покровское-Стрешнево”, а также парках Дружбы и Олимпийской деревни. Кроме того, позаниматься можно в музее-заповеднике “Коломенское”, саду “Эрмитаж” и в пойме реки Яузы на территории района Отрадное», — говорится в сообщении.
На тренировки приглашают всех жителей столицы старше шести лет, не имеющих медицинских противопоказаний к активным занятиям спортом. На занятии понадобится удобная обувь и спортивная одежда в соответствии с погодными условиями. Можно взять с собой бутылку с водой. Занятия проходят по средам в 19:00 и воскресеньям в 11:00. Список адресов, регистрация, а также подробная информация доступны на официальном сайте проекта: moysportrayon.sport.mos.ru.