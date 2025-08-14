В Сербии пострадали 64 человека из-за массовых беспорядков

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ходе атак протестующих на офисы Сербской прогрессивной партии и ее активистов в Нови-Саде пострадало свыше 60 человек.
«Только в помещениях Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших. В последний момент нам удалось обеспечить доступ скорой помощи к ним», — рассказал глава государства во время экстренной пресс-конференции.
Он также уточнил, что власти работают над установкой контроля над ситуацией. При этом Вучич пообещал восстановить общественный порядок.
Накануне глава МВД страны Ивица Дачич заявил, что из-за вечерних протестов и массовых беспорядков в Сербии пострадали 15 представителей правоохранительных органов. Напомним, что в начале августа сербский президент созвал Совбез из-за бунта силовиков и попытки госпереворота.