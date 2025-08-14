В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ночь на четверг, 14 августа, силами ПВО были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, человеческих жертв и пострадавших нет. Однако в результате падения обломков одного из дронов в частном секторе Миллерово повреждены забор и выбиты стекла в жилом доме. Информация о возможных других разрушениях уточняется.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА.
Силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области (подробнее).
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше