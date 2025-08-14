Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Из-за атаки БПЛА повреждения зафиксированы в Миллеровском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 14 августа, силами ПВО были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, человеческих жертв и пострадавших нет. Однако в результате падения обломков одного из дронов в частном секторе Миллерово повреждены забор и выбиты стекла в жилом доме. Информация о возможных других разрушениях уточняется.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА.

Силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области (подробнее).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше