Роботов-доставщиков пустят на дороги России по новым правилам

Минэкономики России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который впервые законодательно закрепит правила движения роботов-доставщиков. Документ, о котором сообщает «Коммерсант», вводит экспериментально-правовой режим, позволяющий использовать роверов на улично-дорожной сети с отдельными ограничениями.
Скорость устройств составит до 25 километров в час, при движении по тротуарам — до 10 километров в час, а при пересечении проезжей части — не более шести километров в час. На каждый аппарат будет оформляться страховка с лимитом выплат до 500 тысяч рублей при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу.
Среди технических требований — вес до 120 килограммов, мощность двигателя не выше четырех киловатт, а также обязательный красный флажок высотой метр для обозначения на дороге. Документ предусматривает протокол действий при дорожно-транспортных происшествиях с участием роверов.
Сейчас такие роботы работают в Москве, Иннополисе и Мурино. Парк составляет около 160 единиц. По информации ведомства, в Москве роботы выполняют около 30 тысяч доставок в месяц.