Роботов-доставщиков пустят на дороги России по новым правилам

Скорость устройств составит до 25 километров в час, при движении по тротуарам — до 10 километров в час, а при пересечении проезжей части — не более шести километров в час. На каждый аппарат будет оформляться страховка с лимитом выплат до 500 тысяч рублей при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу.