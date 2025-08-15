Продукцию хабаровских производителей представят на ВЭФ-2025

Как отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова, подготовка к форуму началась еще в начале лета. Предприятия отобрали для презентации эксклюзивный ассортимент, а участие в мероприятии должно способствовать продвижению продукции на новые рынки и заключению партнерских соглашений.