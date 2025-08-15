Ричмонд
Продукцию хабаровских производителей представят на ВЭФ-2025

Часть производителей уже получила право использовать региональный знак качества «Сделано в Хабаровском крае».

Источник: Аргументы и факты

Тринадцать предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли представят Хабаровский край на Восточном экономическом форуме 2025 года. Продукция будет размещена на экспозиции «Улица Дальнего Востока», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова, подготовка к форуму началась еще в начале лета. Предприятия отобрали для презентации эксклюзивный ассортимент, а участие в мероприятии должно способствовать продвижению продукции на новые рынки и заключению партнерских соглашений.

Часть производителей уже получила право использовать региональный знак качества «Сделано в Хабаровском крае». На выставке гости смогут увидеть и приобрести флаксы, джемы, напитки с клеточным соком пихты и лимонника, нектары, соки, томатную пасту, сиропы, мед, кофе, мороженое, фруктовые чипсы, пастилу, шоколад, конфеты с ягодами, имбирные пряники и травяные сборы.

В числе новинок — питьевая бутилированная вода «Хабаровская». Ее производство началось в конце июля на базе предприятия в селе Сосновка Хабаровского района. Продукция уже поступает в розничные магазины и торговые сети.

Юбилейный, десятый ВЭФ пройдет во Владивостоке. Ожидается, что он станет площадкой для заключения новых контрактов и расширения географии поставок хабаровских товаров.