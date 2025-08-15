Медведь в Японии напал на туриста и утащил его в лес

В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу.
Двое мужчин около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал хищник и утащил в лес на глазах у его товарища.
Спустя несколько часов спасатели эвакуировали с горы около десяти туристов, в том числе звонившего в полицию. Судьба пропавшего юноши остается неизвестной.
Вулкан Раусу входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и популярен у туристов, несмотря на то что является местом обитания бурых медведей, передает NHK World.
11 августа медведь-губач напал на трех женщин в возрасте 43, 44 и 53 лет на ферме в индийском штате Тамилнад. Нападение вызвало волну протеста среди фермеров и местных жителей, которые обвинили департамент лесного хозяйства в игнорировании проблемы. Протестующие перекрыли шоссе, чтобы привлечь внимание власти к ситуации.
До этого супруги в Канаде отбились от двух гризли с помощью антимедвежьего спрея. По словам пострадавших, они отправились кататься на велосипедах к реке Кутеней. Внезапно женщина услышала крик своего супруга: она развернулась и увидела, как на ее мужа бежит медведь.