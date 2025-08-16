При падении на Землю астероид 2025 РМ может вызвать разрушительное цунами

В случае падения на Землю астероид 2025 PM мог бы стать причиной разрушительного цунами aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Астероид 2025 PM 17 августа приблизится к Земле на расстояние около 770 тысяч километров. как уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это расстояние меньше десяти диаметров лунной орбиты, что формально относит объект к категории «потенциально опасных».
Киселев отметил, что астероид имеет диаметр около 50 метров и способен вызвать значительные региональные разрушения.
«При падении на землю такой астероид может создать кратер диаметром от 1 до 2 км и глубиной в сотни метров. К примеру, Аризонский кратер в США диаметром 1,2 км и глубиной 170 м был образован около 50 000 лет назад железным метеоритом того же размера. Если бы такой астероид упал в океан, это вызвало бы разрушительное цунами, способное опустошить прибрежные территории на континентах». — объяснил эксперт.
При этом, по словам астронома, наиболее вероятным сценарием, если бы астероид все же смог достичь Земли, стал бы воздушный взрыв. Каменные астероиды такого размера, как пояснил эксперт, сгорают в атмосфере Земли и не достигают ее поверхности целыми.