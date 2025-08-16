Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При падении на Землю астероид 2025 РМ может вызвать разрушительное цунами

Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров пройдет мимо земли 17 августа.

Источник: Аргументы и факты

В случае падения на Землю астероид 2025 PM мог бы стать причиной разрушительного цунами aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Астероид 2025 PM 17 августа приблизится к Земле на расстояние около 770 тысяч километров. как уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это расстояние меньше десяти диаметров лунной орбиты, что формально относит объект к категории «потенциально опасных».

Киселев отметил, что астероид имеет диаметр около 50 метров и способен вызвать значительные региональные разрушения.

«При падении на землю такой астероид может создать кратер диаметром от 1 до 2 км и глубиной в сотни метров. К примеру, Аризонский кратер в США диаметром 1,2 км и глубиной 170 м был образован около 50 000 лет назад железным метеоритом того же размера. Если бы такой астероид упал в океан, это вызвало бы разрушительное цунами, способное опустошить прибрежные территории на континентах». — объяснил эксперт.

При этом, по словам астронома, наиболее вероятным сценарием, если бы астероид все же смог достичь Земли, стал бы воздушный взрыв. Каменные астероиды такого размера, как пояснил эксперт, сгорают в атмосфере Земли и не достигают ее поверхности целыми.