При падении на Землю астероид 2025 РМ может вызвать разрушительное цунами

«При падении на землю такой астероид может создать кратер диаметром от 1 до 2 км и глубиной в сотни метров. К примеру, Аризонский кратер в США диаметром 1,2 км и глубиной 170 м был образован около 50 000 лет назад железным метеоритом того же размера. Если бы такой астероид упал в океан, это вызвало бы разрушительное цунами, способное опустошить прибрежные территории на континентах». — объяснил эксперт.