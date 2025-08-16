Полиция проверила ночные клубы Волгограда

В Волгограде кипит ночная жизнь, но и правоохранительные органы не дремлют. Недавно в Ворошиловском районе прошел масштабный рейд, направленный на обеспечение безопасности и порядка в увеселительных заведениях. Это часть большой и важной работы, которую ведут волгоградские полицейские, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Конечно, в первую очередь рейды направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Для этого на месте работала даже передвижная лаборатория областного наркодиспансера — мгновенная проверка на возможное наркотическое опьянение. Это позволяет оперативно выявлять и пресекать правонарушения.
Особое внимание уделили детям: проверяли, нет ли несовершеннолетних в клубах после разрешенного времени. Также под пристальным вниманием оказались правила продажи алкоголя и лица, находящиеся в розыске, в том числе за нарушение миграционного законодательства.