Полиция проверила ночные клубы Волгограда

В Волгограде кипит ночная жизнь, но и правоохранительные органы не дремлют. Недавно в Ворошиловском районе прошел масштабный рейд, направленный на обеспечение безопасности и порядка в увеселительных заведениях. Это часть большой и важной работы, которую ведут волгоградские полицейские, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.