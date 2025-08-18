Как в России появились первые почтовые ящики

Термин «почтовый ящик» сейчас чаще всего относится к электронной почте. Но не все «ушли в сеть». Существует такое движение, как посткроссинг. Его участники обмениваются бумажными открытками. Можно обнаружить у себя в почтовом ящике послание хоть из Бразилии, хоть из Китая.