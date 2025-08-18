Как в России появились первые почтовые ящики

Первый почтовый ящик появился в Лондоне в августе 1858 года. Этот день стал праздником. Однако в России почтовые ящики стали изготавливать на целых десять лет раньше — в 1848 году. «Вечерняя Москва» узнала, как послания доставляли адресатам 150 лет назад.
Впервые они появились в Петербурге.
Термин «почтовый ящик» сейчас чаще всего относится к электронной почте. Но не все «ушли в сеть». Существует такое движение, как посткроссинг. Его участники обмениваются бумажными открытками. Можно обнаружить у себя в почтовом ящике послание хоть из Бразилии, хоть из Китая.
Мелочные лавки.
Современный аналог — магазин формата «у дома». В XIX веке там можно было не только купить базовые продукты, но и отправить письмо. Послания опускали в почтовый ящик, а плату за пересылку отдавали лавочнику.
Перед отправкой.
Письмоносцы доставляли письма в почтовые отделения. Там их сортировали и ставили штемпели. Три раза в день письмоносцы разносили письма адресатам.
Поездами.
На вокзалах первой в стране Царскосельской железной дороги были установлены ящики, которые действовали летом. Корреспонденция доставлялась по шесть раз в день.
Пернатые.
Несмотря на появление в XIX веке почтовых ящиков и железных дорог, активно продолжали использоваться почтовые голуби. А до изобретения телеграфа этот метод сообщений пользовался популярностью среди брокеров и финансистов.
Ксения Ефимова, директор макрорегиона Москва Почты России:
— Современные почтовые ящики синего цвета, которые расположены у входа и внутри почтовых отделений, предназначены для сбора письменной корреспонденции. Ящики в многоквартирных или частных домах в собственности управляющей компании или жителей. Почтальоны опускают в них письма, уведомления и подписные издания. Почта признательна клиентам, следит за чистотой, сохранностью и ремонтом почтовых ящиков.
