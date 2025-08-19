Челябинская область в топ-5 регионов по числу пострадавших от укусов клещей

По данным федерального Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились более 496 тыс. человек.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
«Риск укусов клещей в конце лета остается высоким, при посещении природных территорий соблюдайте профилактические меры. Они активны в теплую погоду и встречаются в лесах, парках, высокой траве и кустарниках. По данным Роспотребнадзора, в этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 3,6 млн граждан России», — говорится в сообщении.
Для снижения вероятности укуса рекомендуется использовать закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки и по возможности избегать прохождения через заросли и высокую траву. На одежду и открытые участки тела можно наносить репелленты согласно инструкции производителя. Если укусил клещ, то обязательно нужно обратиться в травмпункт или инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства.