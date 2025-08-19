Челябинская область в топ-5 регионов по числу пострадавших от укусов клещей

Для снижения вероятности укуса рекомендуется использовать закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки и по возможности избегать прохождения через заросли и высокую траву. На одежду и открытые участки тела можно наносить репелленты согласно инструкции производителя. Если укусил клещ, то обязательно нужно обратиться в травмпункт или инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства.