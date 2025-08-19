Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область в топ-5 регионов по числу пострадавших от укусов клещей

Челябинская область попала в топ-5 регионов по числу пострадавших от укусов клещей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным федерального Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились более 496 тыс. человек.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.

«Риск укусов клещей в конце лета остается высоким, при посещении природных территорий соблюдайте профилактические меры. Они активны в теплую погоду и встречаются в лесах, парках, высокой траве и кустарниках. По данным Роспотребнадзора, в этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 3,6 млн граждан России», — говорится в сообщении.

Для снижения вероятности укуса рекомендуется использовать закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки и по возможности избегать прохождения через заросли и высокую траву. На одежду и открытые участки тела можно наносить репелленты согласно инструкции производителя. Если укусил клещ, то обязательно нужно обратиться в травмпункт или инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства.