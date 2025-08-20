Врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне

Медики пока не пришли к единому мнению о единственной причине этого состояния. Однако ведущим фактором специалисты считают психоневрологический. Нередко бруксизм проявляется у людей, которые переживают хронический стресс или эмоциональное напряжение.

Характерный скрежет или пощелкивание возникает ночью, когда человек не контролирует поведение. Такое явление встречается как у взрослых, так и у детей. У малышей запускать механизм могут семейные конфликты, переезд или начало посещения детского сада.

При этом у детей бруксизм может быть связан и с физиологическими причинами, например с прорезыванием зубов. Сжатие челюстей в этом случае помогает снизить зуд в деснах. У взрослых факторами риска становятся неправильный прикус или некачественные пломбы.

Существует и еще один косвенный триггер — паразитарные инфекции. Хотя народное мнение о прямой связи бруксизма с глистами врачи считают мифом, такие заболевания могут провоцировать дефицит витаминов группы B, необходимых для стабильной работы нервной системы.

По статистике, скрежетом зубами страдают около 15% населения планеты. Чаще всего с этим сталкиваются дети в возрасте от двух до 15 лет, так как их психика наиболее уязвима к стрессу.