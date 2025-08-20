Ричмонд
Врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне

Скрежет зубами во сне, который врачи называют бруксизмом, нередко становится сигналом о нервном перенапряжении или тревожных расстройствах. Об этом «Известиям» рассказала невролог Наталья Степаненко.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мужчина спит на двуспальной кровати
Источник: Unsplash

Медики пока не пришли к единому мнению о единственной причине этого состояния. Однако ведущим фактором специалисты считают психоневрологический. Нередко бруксизм проявляется у людей, которые переживают хронический стресс или эмоциональное напряжение.

Характерный скрежет или пощелкивание возникает ночью, когда человек не контролирует поведение. Такое явление встречается как у взрослых, так и у детей. У малышей запускать механизм могут семейные конфликты, переезд или начало посещения детского сада.

При этом у детей бруксизм может быть связан и с физиологическими причинами, например с прорезыванием зубов. Сжатие челюстей в этом случае помогает снизить зуд в деснах. У взрослых факторами риска становятся неправильный прикус или некачественные пломбы.

Существует и еще один косвенный триггер — паразитарные инфекции. Хотя народное мнение о прямой связи бруксизма с глистами врачи считают мифом, такие заболевания могут провоцировать дефицит витаминов группы B, необходимых для стабильной работы нервной системы.

По статистике, скрежетом зубами страдают около 15% населения планеты. Чаще всего с этим сталкиваются дети в возрасте от двух до 15 лет, так как их психика наиболее уязвима к стрессу.

Врач рекомендовала при появлении симптомов обратиться к неврологу. Для подтверждения диагноза назначают полисомнографию — исследование сна, а после подбирают терапию. В некоторых случаях помогает прием витаминно-минеральных комплексов, если причина связана с нехваткой питательных веществ.