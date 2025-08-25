Мединский рассказал о «мучительном торге» за возвращение курян с Украины

РФ ведет «мучительный торг» за возвращение жителей Курской области, оказавшихся на Украине после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
24 августа страны провели обмен военнопленными в формате «146 на 146». Также Киев вернул восемь курян, которые с февраля находились в Сумах. Мединский рассказал, что, по разным данным, на Украине остаются еще около 20 человек из числа жителей Курской области.
По его словам, во время боев военные ВСУ предложили курянам «помощь в эвакуации из-под обстрелов» и вывезли на Украину.
— Казалось бы: помогли? — теперь верните людей домой. На политическом уровне было сказано: «да-да, вернем быстро и без условий». Прошло уже три месяца, но их не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей. Де-факто люди были похищены и стали заложниками, — написал он в Telegram-канале.
24 августа самолет Ил-76МД с возвращенными из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной российскими военными успешно приземлился в Подмосковье.