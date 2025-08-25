Виктория Боня предложила помощь сыну альпинистки застрявшей на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа находилась на высоте 7200 метров у пика Победы в Тянь-Шане со сломанной ногой. Травму она получила во время спуска. Её напарник оказал первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позже двое иностранных спортсменов пытались помочь, но из-за усталости и плохой погоды были вынуждены оставить женщину. 23 августа спасатели МЧС Киргизии признали, что она не выжила, и прекратили операцию по спасению. Сын пострадавшей должен будет оплатить услуги экстренных служб на сумму в десятки тысяч долларов.