Виктория Боня предложила помощь сыну альпинистки застрявшей на пике Победы

Бизнесвумен и телеведущая Виктория Боня обратилась в соцсети к сыну российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы. Она попросила родственника выйти на связь и сообщила о готовности лично перевести десять тысяч долларов для содействия в эвакуации тела женщины с горы. Об этом она написала в социальной сети.
Боня подчеркнула, что не может остаться равнодушной к произошедшему и гордится тем, что принадлежит к сообществу альпинистов, где люди готовы рисковать жизнью ради этики спорта. По её мнению, на большой высоте не важны социальный статус, деньги или маски — остаётся только человек и его выбор.
Российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа находилась на высоте 7200 метров у пика Победы в Тянь-Шане со сломанной ногой. Травму она получила во время спуска. Её напарник оказал первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позже двое иностранных спортсменов пытались помочь, но из-за усталости и плохой погоды были вынуждены оставить женщину. 23 августа спасатели МЧС Киргизии признали, что она не выжила, и прекратили операцию по спасению. Сын пострадавшей должен будет оплатить услуги экстренных служб на сумму в десятки тысяч долларов.
Также беспилотник планируют направить к спортсменке 25 августа.