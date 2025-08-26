Из-за этого министру досталось от прокуроров: больного 2-летнего мальчика надолго лишили необходимых лекарств

В башкирском городе Кумертау восстановили права двухлетнего мальчика, страдающего хроническим заболеванием. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ребенок длительное время не получал положенные ему по закону инфузионные наборы и специализированное питание.
Проверка, проведенная в надзорном ведомстве, установила, что медицинские работники систематически нарушали права ребенка — несвоевременно формировали заявки и не выдавали рецепты на получение жизненно важных средств. Это приводило к постоянным перебоям в обеспечении мальчика необходимыми медицинскими изделиями и лечебным питанием.
По результатам проверки прокурор внес представление министру здравоохранения Башкирии с требованием устранить нарушения. После вмешательства надзорного органа региональный минздрав скорректировал работу городской больницы.
В настоящее время ребенок полностью обеспечен всеми положенными медицинскими изделиями и лечебным питанием.
