Молодые соотечественники за рубежом инициировали серию культурно-гуманитарных проектов о России

Все приехавшие в столицу соотечественники стали участниками специального Проектного акселератора, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы в рамках городской программы поддержки русской диаспоры. Работа акселератора включала два этапа: онлайн и очный. В ходе первого — молодые люди из разных стран инициировали и прорабатывали в командах концепции будущих проектов. В общей сложности онлайн объединил более 350 участников из 89 команд. Авторов лучших идей пригласили в Москву на очный тур, где вместе с экспертами они «дорастили» проекты до уровня полноценных «дорожных карт» (то есть практически пошагового плана, как воплотить задуманное в жизнь). Ну, а после защиты перед жюри 6 команд-финалистов вдобавок получат финансовое содействие в реализации своих инициатив уже в 2025—2026 годах.