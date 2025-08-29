Молодые соотечественники за рубежом инициировали серию культурно-гуманитарных проектов о России

Стремление определенных сил «отменить» Россию и русскую культуру сталкивается с противоположной реакцией. Стоит вспомнить недавний комментарий американского режиссера-интеллектуала Вуди Аллена после его участия в Московской международной неделе кино, что он не считает целесообразным прекращать «художественные разговоры» с нашей страной (что вполне логично с учетом влияния русской классики на творчество режиссера). А теперь молодые соотечественники из разных стран представили в Москве культурно-гуманитарные проекты для укрепления связей с Россией.
18 молодежных команд из почти двух десятков государств — как Ближнего, так и Дальнего Зарубежья — приехали в столицу, чтобы поделиться собственными идеями и набраться полезного опыта по организации мероприятий, которые помогают сблизить русских людей по всему свету. Русский мир в лучшем смысле.
Музыкальные фестивали, спортивные состязания, кинолекции, выставки, предметные олимпиады, форумы, тематические квесты — недостатка в форматах и источниках вдохновения у молодежи явно не наблюдалось.
Так, команда русских студенток из Китая решила провести в Пекине интерактивную выставку с презентацией национальных танцев, ремесел, блюд и сказок российских регионов, чтобы не только китайцы, изучающие русский язык, но и сами выходцы и России лучше узнали свою Родину, а заодно получили памятные сувениры. (Чувствуете наследие и преемственность с Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, которая собрала рекордное число посетителей — 18,5 млн. человек и вошла в десятку самых помещаемых мест в мире?!).
А команда педагогов и музыкантов из Катара презентовала идею нового Музыкального фестиваля-квартирника «Играют все!» в придачу с тематическим фуршетом «Композиторское меню» (блюда, любимые русскими композиторами). Ребенок решил освоить балалайку, а на застольях по-прежнему поют русские песни — чудесно, готовая заявка на конкурс. Эксперты увидели у задумки потенциал разрастись в региональное, ближневосточное событие.
— А мы хотим провести в Приднестровье иммерсивный квест по городам Золотого кольца для детей, — делится с «Вечеркой» преподаватель из Тирасполя Кристина Урсул. — На каждой «станции» участников будут ждать увлекательные мастер-классы, чтобы вживую познакомиться с традициями, ремеслами, культурой России: от игры на ложках и росписи матрешек до обучения хороводным движениям и оживления фразеологизмов. Кстати, я впервые в Москве и до сих пор не верю, что мы здесь, внимание к нашим идеям очень воодушевляет!
Все приехавшие в столицу соотечественники стали участниками специального Проектного акселератора, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы в рамках городской программы поддержки русской диаспоры. Работа акселератора включала два этапа: онлайн и очный. В ходе первого — молодые люди из разных стран инициировали и прорабатывали в командах концепции будущих проектов. В общей сложности онлайн объединил более 350 участников из 89 команд. Авторов лучших идей пригласили в Москву на очный тур, где вместе с экспертами они «дорастили» проекты до уровня полноценных «дорожных карт» (то есть практически пошагового плана, как воплотить задуманное в жизнь). Ну, а после защиты перед жюри 6 команд-финалистов вдобавок получат финансовое содействие в реализации своих инициатив уже в 2025—2026 годах.
— Теперь успех зависит от активности самих команд, — прокомментировал «ВМ» директор Московского Дома соотечественника Дмитрий Кожаев. — Ну, а мы всегда готовы поддержать и уже поддерживаем такие инициативы.
В этом сегодня едины и МИД, и Россотрудничество, и Московское правительство.