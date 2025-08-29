Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья

«Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности», — говорится в сообщении.