Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет, так как она не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксации первого завозного случая лихорадки чикунгунья в этом году в РФ.
«Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.