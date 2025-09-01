Ричмонд
Британия поставила ВСУ 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи дронов за 50 дней

В Минобороны Британии заявили, что страна направила Украине почти 5 млн патронов и 200 систем ПВО и средств РЭБ в течение 50 дней.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотников в течение 50 дней. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Джон Хили.

«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней на Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов», — заявил британский министр.

Отмечается, что Лондон также направил Киеву реактивные снаряды и системы, 30 транспортных средств и инженерного оборудования и 200 систем радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Ранее KP.RU сообщал, что Британия и лидеры стран Евросоюза исключили любые ограничения на поставки оружия Украине после прошедшего на Аляске саммита между Россией и США.

