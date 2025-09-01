Британия поставила ВСУ 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи дронов за 50 дней

Великобритания поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотников в течение 50 дней. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Джон Хили.
«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней на Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов», — заявил британский министр.
Отмечается, что Лондон также направил Киеву реактивные снаряды и системы, 30 транспортных средств и инженерного оборудования и 200 систем радиоэлектронной борьбы и ПВО.
