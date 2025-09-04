Наборы для новорожденных начнут выдавать в Ростовской области с 2026 года

С 2026 года в Ростовской области семьям с новорожденными детьми начнут выдавать товары и вещи, необходимые в первые недели жизни малыша. Стоимость подарка должна составлять 20 тысяч рублей. Об этом на форуме «Стратегия 2030» рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Подарочные наборы начнут выдавать со следующего года. Если рождается двойня или тройня, подарок получит каждый ребенок. На эту меру заложим в бюджете необходимую сумму, деньги немаленькие. Это важно сделать, чтобы поддержать родителей в очень волнительный и ответственный момент, — сказал Юрий Слюсарь.
Также со следующего года заработает еще одна новая мера поддержки для будущих мам. Студентки очной формы обучения смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности.
Также с 2026 года в регионе появится институт «социальных нянь» для семей с детьми до трех лет.
Донской глава напомнил, что с начала года уже действует выплата для молодых родителей. При появлении на свет третьего и последующих детей они получают 300 тысяч рублей. Такой помощью уже воспользовались почти 850 семей.
— Более миллиарда рублей закладываем в трехлетний бюджет на продление этого вида помощи, — отметил Юрий Слюсарь.
Обновление Стратегии развития области Юрий Слюсарь инициировал весной. Изменения позволят учесть новые национальные проекты и актуальные вопросы жителей Дона. За несколько месяцев общественного обсуждения поступило около 16 тысяч предложений. Сейчас их анализируют в правительстве региона для включения в бюджет следующего трехлетнего цикла.
