Более 40 российских вузов примут участие в образовательной выставке в Ташкенте

Образование в России пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в них учатся более 10 тысяч узбекистанцев.