Более 40 российских вузов примут участие в образовательной выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте 19—20 сентября состоится международная выставка-ярмарка «Российское образование. Ташкент-2025». В ней примут участие более 40 вузов России, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике, которое является организатором экспозиции.

«В Ташкенте 19—20 сентября пройдет международная образовательная выставка-ярмарка “Российское образование. Ташкент — 2025”. Вас ждут более 40 ведущих российских университетов», — говорится в сообщении представительства.

Особое внимание будет уделено современным направлениям подготовки — от медицины и информационных технологий до инженерии, аграрных технологий, культуры и дизайна. Будут представлены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

В ходе выставки можно будет получить всю информацию о поступлении по квоте правительства РФ и другим формам приема, узнать о стипендиях, общежитиях и студенческой жизни в России, а также получить консультации приемных комиссий вузов.

Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов.

Экспозиция российских вузов разместится на территории филиала МГИМО в столице Узбекистана при поддержке посольства РФ. Партнерами выставки выступят министерство высшего образования, науки и инноваций, а также министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.

Образование в России пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в них учатся более 10 тысяч узбекистанцев.