Более 40 российских вузов примут участие в образовательной выставке в Ташкенте

«В Ташкенте
Особое внимание будет уделено современным направлениям подготовки — от медицины и информационных технологий до инженерии, аграрных технологий, культуры и дизайна. Будут представлены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
В ходе выставки можно будет получить всю информацию о поступлении по квоте правительства РФ и другим формам приема, узнать о стипендиях, общежитиях и студенческой жизни в России, а также получить консультации приемных комиссий вузов.
Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов.
Экспозиция российских вузов разместится на территории филиала МГИМО в столице Узбекистана при поддержке посольства РФ. Партнерами выставки выступят министерство высшего образования, науки и инноваций, а также министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.
Образование в России пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в них учатся более 10 тысяч узбекистанцев.