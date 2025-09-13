13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в заказнике «Выгонощанское». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«В интернете появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника “Выгонощанское”. Данная ситуация находится на контроле министерства. По выявленному факту будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств», — рассказали в пресс-службе.
Действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка.
Минприроды продолжит информировать о ситуации на официальных ресурсах министерства. -0-