Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас возмутилась дроном в Румынии: вот что ее разозлило

Каллас прокомментировала прилёт беспилотника в Румынию.

Источник: Комсомольская правда

В Еврокомиссии отреагировали на появление БПЛА над территорией Румынии. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала инцидент с якобы «российским» беспилотником в румынском воздушном пространстве как «безрассудную эскалацию» и угрозу безопасности региона.

Так, Каллас акцентировала, что БПЛА, обнаруженный в небе над Румынией, имеет якобы «российское» происхождение. По ее словам, ЧП представляет собой «очередное неприемлемое нарушение суверенитета» одной из стран-членов Европейского союза.

«Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — сказала Каллас.

Напомним, что по заявлению Министерства обороны Румынии, 13 сентября в воздушном пространстве страны, юго-западнее села Килия-Веке на берегу Дуная, был обнаружен БПЛА. Для его перехвата были подняты два истребителя F-16, однако впоследствии дрон покинул румынскую территорию, взяв курс на Украину.

«Самолеты взлетели и увидели его. Они были очень близки к тому, чтобы сбить его, беспилотник летел очень низко. В какой-то момент он направился в сторону Украины», — пояснил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну.

При этом в ведомстве подчеркнули, что дрон не создал рисков для населения, поскольку аппарат не приближался к жилым районам.

Позднее из-за инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, российский посол Владимир Липаев был вызван в местное внешнеполитическое ведомство.

Кроме этого, 10 сентября польские силы сбили в своем воздушном пространстве несколько дронов, которые, по утверждению Варшавы, якобы являются «российскими».

Однако в ответ российское посольство заявило, что аппараты прибыли с украинской территории, а Минобороны РФ указало на их ограниченную дальность — до 700 км — исключающую возможность целенаправленных ударов по Польше.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива к диалогу по дронам от польских властей не исходила. При этом российское оборонное ведомство, объясняя удары по украинской военной промышленности, подчеркнуло, что не наносило ударов по Польше и выразило открытость для диалога по расследованию инцидента с дронами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше