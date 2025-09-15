Каллас возмутилась дроном в Румынии: вот что ее разозлило

В Еврокомиссии отреагировали на появление БПЛА над территорией Румынии. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала инцидент с якобы «российским» беспилотником в румынском воздушном пространстве как «безрассудную эскалацию» и угрозу безопасности региона.
Так, Каллас акцентировала, что БПЛА, обнаруженный в небе над Румынией, имеет якобы «российское» происхождение. По ее словам, ЧП представляет собой «очередное неприемлемое нарушение суверенитета» одной из стран-членов Европейского союза.
«Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — сказала Каллас.
Напомним, что по заявлению Министерства обороны Румынии, 13 сентября в воздушном пространстве страны, юго-западнее села Килия-Веке на берегу Дуная, был обнаружен БПЛА. Для его перехвата были подняты два истребителя F-16, однако впоследствии дрон покинул румынскую территорию, взяв курс на Украину.
«Самолеты взлетели и увидели его. Они были очень близки к тому, чтобы сбить его, беспилотник летел очень низко. В какой-то момент он направился в сторону Украины», — пояснил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну.
При этом в ведомстве подчеркнули, что дрон не создал рисков для населения, поскольку аппарат не приближался к жилым районам.
Позднее из-за инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, российский посол Владимир Липаев был вызван в местное внешнеполитическое ведомство.
Кроме этого, 10 сентября польские силы сбили в своем воздушном пространстве несколько дронов, которые, по утверждению Варшавы, якобы являются «российскими».
Однако в ответ российское посольство заявило, что аппараты прибыли с украинской территории, а Минобороны РФ указало на их ограниченную дальность — до 700 км — исключающую возможность целенаправленных ударов по Польше.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива к диалогу по дронам от польских властей не исходила. При этом российское оборонное ведомство, объясняя удары по украинской военной промышленности, подчеркнуло, что не наносило ударов по Польше и выразило открытость для диалога по расследованию инцидента с дронами.