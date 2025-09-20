Ричмонд
В центре Краснодара на четыре дня ограничат движение транспорта

С 29 сентября до 2 октября в центре Краснодара ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 по 2 октября на Главной городской площади Краснодара состоится специализированная выставка МВД России под названием «Цифропол-2025». В связи с подготовкой и проведением мероприятия будет ограничено движение транспорта на центральных улицах города.

С 06:00 29 сентября и до 06:00 1 октября нельзя будет проехать по улице Буденного от Красноармейской до Красной. С 06:00 1 октября до 20:00 2 октября движение транспорта ограничат на улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной и на улице Буденного от Седина до Красной.

В связи с введенными ограничениями 1 и 2 октября изменится движение автобусного маршрута № 45. Перекрытый участок улицы Красноармейской общественный транспорт будет объезжать через Красную.