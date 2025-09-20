Цена на молоко в Новосибирске взлетела на треть

Примечательно, что рост цен в Новосибирске опережает общероссийскую динамику. В целом по стране молоко за аналогичный период подорожало на 31,45% — с 73,20 до 96,22 рубля. Это означает, что темпы роста в столице Сибири почти на 5% выше, чем в среднем по России, а стоимость литра молока превышает средний показатель по стране более чем на 7 рублей.