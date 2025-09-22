Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове начали проверку после сообщений о жестоком обращении с ребенком

Информацию о жестоком обращении с ребенком в Ростове проверяют сотрудники прокуратуры и МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после сообщений в соцсетях о ненадлежащем поведении матери с малолетним ребенком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будет рассматриваться вопрос о мерах реагирования. На контроль также взяли ход и результаты процессуальной проверки, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, в котором женщина неосторожно спускала коляску по лестнице, потом повредила дверь и упала рядом с ней.

Известно, что в ситуации после произошедшего также начали разбираться сотрудники полиции. Они задержали подозреваемую. При осмотре малыша телесных повреждений не обнаружили. Представители МВД проводят проверку.

Подпишись на нас в Telegram.