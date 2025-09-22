В Ростове начали проверку после сообщений о жестоком обращении с ребенком

В Ростове-на-Дону начали проверку после сообщений в соцсетях о ненадлежащем поведении матери с малолетним ребенком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
— Организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будет рассматриваться вопрос о мерах реагирования. На контроль также взяли ход и результаты процессуальной проверки, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, в котором женщина неосторожно спускала коляску по лестнице, потом повредила дверь и упала рядом с ней.
Известно, что в ситуации после произошедшего также начали разбираться сотрудники полиции. Они задержали подозреваемую. При осмотре малыша телесных повреждений не обнаружили. Представители МВД проводят проверку.
