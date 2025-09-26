Ричмонд
Запрет на лов рыбы вводится в Беларуси с 1 октября

Белорусских рыбаков предупредили о запрете на лов рыбы с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вводится запрет на лов рыбы, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Речь идет о запрете на лов рыбы в зимовальных ямах, который начнет действовать с 1 октября. В частности, запрещается любительский и промысловый лов всех видов рыб на зимовальных ямах по 15 апреля 2026 года.

В БООР пояснили, что перечень зимовальных ям определяют Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси.

А еще охота на опасного хищника стартует в Беларуси с 1 октября после 40 лет запрета.

И мы писали, что МЧС сообщило, что часть автомобильного моста обрушилась в Полоцком районе.