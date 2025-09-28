Россиянка победила в старшей возрастной категории конкурса «Мисс и миссис ООН»

Как отмечает издание, Карина Давтян — косметолог из Ижевска. Она владеет собственной клиникой, но также решила попробовать себя в конкурсах красоты. Поэтому в 2025 году сначала пришла на «Миссис Удмуртию», где победила в старшей возрастной категории и попала на национальных этап. Затем она была на «Миссис Россия мира — 2025», где завоевала один из титулов. Тот и позволил ей получить приглашение на «Мисс и миссис ООН».