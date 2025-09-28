Россиянка победила в старшей возрастной категории конкурса «Мисс и миссис ООН»

Россиянка Карина Давтян одержала победу в старшей категории на международном конкурсе красоты под названием Ms. And Mrs. United Nations 2025 («Мисс и миссис ООН»). Финал мероприятия состоялся в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.
Как отмечает издание, Карина Давтян — косметолог из Ижевска. Она владеет собственной клиникой, но также решила попробовать себя в конкурсах красоты. Поэтому в 2025 году сначала пришла на «Миссис Удмуртию», где победила в старшей возрастной категории и попала на национальных этап. Затем она была на «Миссис Россия мира — 2025», где завоевала один из титулов. Тот и позволил ей получить приглашение на «Мисс и миссис ООН».
«Россию представляла пятидесятиоднолетняя жительница Ижевска Карина Давтян, которой удалось одержать победу в старшей возрастной категории (50+) и завоевать титул “Миссис ООН классик 2025”, — сообщает ТАСС.
Как признается сама Давтян, представлять старшую возрастную категорию в российской делегации для нее было большой честью. Поэтому теперь она крайне благодарна жюри за высокие оценки.
Немногим ранее другая россиянка, Татьяна Федорищева, одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная-2025». Он проходил в Куала-Лумпуре. В финальной части конкурса ей пришлось соревноваться с кандидаткой из Индии. И, как признается Федорищева, оппонентка у нее была действительно сильной.