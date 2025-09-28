На берегу воронежского озера Большое обнаружили свалку грунта

Жители воронежского микрорайона Подклетное заметили работы на берегу озера Большое. Неизвестные грузовиками свозят и сваливают на берегу водоема грунт. Очевидцы сообщили о нарушении в соцсетях.
По сообщению в СМИ специалисты отдела экологического надзора Минприроды Воронежской области выехали на место и осмотрели озеро Большое. В результате факт подтвердился.
Экологи переждали информацию о нарушении в отдел полиции № 4 для проведения проверки и пресечения действий рабочих.
Кроме того, Минприроды Воронежской области направит в прокуратуру Воронежской области материалы для согласования внеплановой выездной проверки.